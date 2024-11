Milanotoday.it - A Milano la parata messicana per il giorno dei morti: la festa in stile Coco

Leggi tutto su Milanotoday.it

Unain, il meraviglioso film della Disney sul "Dia de los muertos" in Messico. Si materializzerà per il terzo anno consecutivo anche a. Domenica 3 novembre è infatti in programma ladeldei, organizzata dal Consolato generale del Messico con il