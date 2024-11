Lanazione.it - A chi interessa la piccola Kata?. Figlia degli ultimi

Leggi tutto su Lanazione.it

Ma siamo sicuri che il caso di, la bimba scomparsa dall’ex Astor interessi ancora i fiorentini? Il 10 giugno 2023, giorno in cui lasparì, inghiottita nell’albergo occupato da quasi un anno, procura di Firenze e polizia indagavano già su un giro di racket delle stanze: la vicenda era divampata il 28 maggio quando un occupante abusivo si buttò da una finestra di via Maragliano per sfuggire alla spedizione punitiva a suon di mazze, che doveva costringerlo ad andarsene per consentire ai capò di affittare anche la numero 314 al popolo pagante dei disperati. Segue a pagina 15