Iltempo.it - Weekend di sole. Sottocorona: dove ci può essere "un po' di grigio"

C'è la conferma: anche oggi il tempo sarà "stabile". Puntuale come ogni mattina, Paoloha diffuso in diretta le ultime previsioni e ha ribadito che il quadro, per quanto riguarda la penisola italiana, è tutt'altro che preoccupante. Sicuramente, "qualche nuvola" arriva, ma la stagione autunnale, al momento, non sta scatenando grandi piogge in Italia. "Siamo ai minimi", ha precisato. "Tempo un po'ci può" sui versanti tirrenici. Tuttavia, il ponte di Ognissanti è per lo più l'occasione per trascorrere delle giornate all'aria aperta. Situazione "immutata" domani. "Le nuvole si spostano e arrivano a prendere la zona di Nord-Ovest. Ci saranno pioviggini, ma neanche sicure", ha continuato il meteorologo. Nell'area centro-meridionale, invece, "qualche nuvola in più c'è", ma le precipitazioni restano a un livello quasi trascurabile.