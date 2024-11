Oasport.it - VIDEO MotoGP, la caduta di Bagnaia nella Sprint Race del GP di Malesia

In lingua inglese si dice “heartbreaking”. Quando il cuore, letteralmente, si spezza. Non dev’essere andata molto diversamente per Francesconel corso dellaodierna. La gara su distanza ridotta del Gran Premio di, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di2024 ha, sostanzialmente, chiuso i discorsi a livello di titolo iridato. Lain curva 9 del pilota del team Ducati Factory a 8 giri dal termine ha in un colpo solo disintegrato il morale di Peccoe consegnato 29 punti di vantaggio a Jorge Martin. Un bottino notevole quando mancano ormai due sole gare lunghe e una. In poche parole 62 punti totali a disposizione. Un cammino che appare segnato. Tutto quello che non voleva il due-volte campione del mondo. Dopo che aveva fatto tutto bene, è arrivata la doccia fredda, anzi gelata.