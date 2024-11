Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2024 ore 10:30

Leggi tutto su Romadailynews.it

DEL 2 NOVEMBREORE 10.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA CHE STA PROVOCANDO CODE TRA CASTEL DE CEVERI E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. E PROPRIO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA, TROVIAMO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA. DIAMO UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE A, IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE, GIORNO DELL’UNITÀ NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE, NELL’AREA DEL CIRCO MASSIMO VERRÀ ALLESTITO UN “VILLAGGIO DELLA DIFESA”. SUL FRONTE DELLA, GIÀ A PARTIRE DA IERI E SINO AL 4 NOVEMBRE, ATTIVE LIMITAZIONI AL TRAFFICO SU VIA DEI CERCHI, VIALE DELLE TERME DI CARACALLA E VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE.