Una coppia di sposi risulta scomparsa nel nulla da martedì 29 ottobre

Unaappena sposatanelda29. Maria Zaccaria e Pietro Montanino, originari di Frattamaggiore (Napoli) residenti a Cesa (Caserta), sono usciti a piedi senza dire dove andavano. L’uomo e la donna, che sono diventati marito e moglie venerdì 25, hanno lasciato i figli in compagnia dei nonni e hanno fatto l’ultima telefonataalle 17 circa, per avvisare la sorella di lei che avevano avuto un imprevisto ed era necessario andare a riprendere il bambino al calcetto. Da quel momento il telefono di Pietro è irraggiungibile. Quello di Maria invece era stato lasciato a casa. “Venerdì scorso (25) li ho uniti in matrimonio, al comune, col rito civile – racconta sui social Enzo Guida, sindaco di Cesa – esono scomparsi nel. Si sono allontanati a piedi, senza lasciare tracce, lasciando due bambini a casa della nonna”.