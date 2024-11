Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 02-11-2024 ore 11:10

dailynews radiogiornale ascolto dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio leprincipali di oggi continua a salire il bilancio delle vittime dopo le devastanti inondazioni che hanno colpito Valencia e la provincia i morti accertati sono oltre 200 e ancora molti dispersi che mancano all’appello intanto si continua a scavare nel fango a cercare tra le vetture sommerse dai detriti dall’acqua in uno scenario apocalittico più di 2000 soldati delle unità di soccorso spagnole se tengono gli operatori di emergenza regionale locali nella ricerca dei sopravvissuti il dipartimento di giustizia dell’Arizona aperto un’indagine per stabilire se L’attacco di Donald Trump contro di me le devono contare i fucili addosso ti tratti di minaccia di morte anche che me l’hai arresta commentato le frasi del Tycoon definendo della violenza verbale che squalifica Donald Trump rendendolo ...