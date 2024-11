Torinotoday.it - Udinese-Juventus 0-2: Motta ritrova la vittoria grazie all'autorete di Okoye e al baby Savona

Ladoveva vincere. E laha vinto. Vuoi per festeggiare nel migliore dei modi i 127 anni. Vuoi per mettere in soffitta il doppio pareggio con molti gol contro Inter (4-4) e Parma (2-2).A decidere la sfida l'die il gol dinella prima frazione di gioco.