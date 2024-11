Justcalcio.com - Tuttosport – Leao boom, caso aperto! Via dal Milan a gennaio? E se Fonseca non vince…

Leggi tutto su Justcalcio.com

2024-11-02 10:52:32 Arrivano conferme da TS:O – Rafava verso la sua terza panchina consecutiva in Serie A. Un evento per il portoghese visto che non gli accade dal maggio 2021. All’epoca, finale di stagione ’20-21,non era ancora un titolare fisso e Pioli, per centrare la zona Champions e il secondo posto alle spalle dell’Inter di Conte, scelse di schierare da ala sinistra nel suo 4-2-3-1 addirittura Calhanoglu.rimase in panchina con la Juventus e subentrò per 20 e 45 minuti rispettivamente con Torino e Cagliari. Dopodiché,non ha mai cominciato fuori dall’undici titolare per tre partite di fila in campionato. Adesso Pauloha deciso che per lui è normale escluderedalla formazione titolare, che ilpuò giocarsela anche senza il suo numero 10, il giocatore più pagato della rosa.