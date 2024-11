Quotidiano.net - Tutto quello che forse non sai sulle elezioni americane 2024 e la sfida Harris-Trump

Leggi tutto su Quotidiano.net

La guida per prepararsi a seguire laelettorale più attesa dell'anno. Ecco chi sono i candidati, cosa è il voto anticipato, quali sono gli stati in bilico e quando entrerà in carica il nuovo presidente