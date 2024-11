Messinatoday.it - Tutto pronto per la “2^ Correre per non dimenticare”, gara podistica in città

Leggi tutto su Messinatoday.it

ormaiper la seconda edizione della “per non”, in programma domenica mattina in. LaFIDAL, valida come nona prova della Messina Run Cup, è organizzata dalle società Albatros e Marathon Club Messina, che hanno voluto proporre un appuntamento agonistico