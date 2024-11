Rossodisera.eu - Trump e i problemi di look nel comizio: “I capelli non vanno, ma non sono vecchio”

Leggi tutto su Rossodisera.eu

(Rossodisera.eu - sabato 2 novembre 2024) (Adnkronos) – "Non mi sento anziano" ma "non è una buona giornata per i miei". DonaldhaL'articoloe idinel: “Inon, ma non” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.