Ilrestodelcarlino.it - Trecento in trasferta. Come nei professionisti

Il Fano conquista la sua quinta vittoria in cinque gare, ma soprattutto conquista sempre di più il suo pubblico che lo segue anche in. A Senigallia ieri pomeriggio circa 300 fanesi si sono sobbarcati laper godersi dal vivo questa squadra che, in un modo o nell’altro, oltre che a vincere riesce pure a far divertire. E questo nonostante che "Sport Live" sul suo canale di You Tube trasmettesse in diretta la partita. Un segno inequivocabile che attorno a questo Fano, nato dal nulla questa estate per sopperire all’espulsione dell’Alma Juventus, si sta sempre più riversando l’attenzione e l’interesse degli sportivi fanesi. Questa squadra ha dimostrato di prendere sul serio questo campionato, mettendoci impegno, serietà e passione. Il credo predicato dal presidente Giovanni Mei e dal tecnico Luca Spendolini sembra sia stato recepito in pieno da questi ragazzi.