Feedpress.me - Tre ragazze travestite da "rapimento di Aldo Moro" per Halloween, è polemica

Leggi tutto su Feedpress.me

Fa discutere a Bologna una fotografia - che sta transitando sui social - in cui trehanno deciso di travestirsi , per, da 'di': due in piedi a tendere una bandiera delle Brigate Rosse con la stella a cinque punte e una accosciata con in mano una finta pagina di giornale dal titolo 'rapito '. La foto scattata nel capoluogo emiliano vede sullo sfondo il Teatro