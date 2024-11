Romatoday.it - Trastevere-Savoia da "bollino rosso": vietata la trasferta ai tifosi ospiti

Leggi tutto su Romatoday.it

Il prefetto ha disposto il divieto di vendita dei biglietti, ai residenti nella provincia di Napoli, per la partita tra, valevole per il campionato di serie D e in programma domani, domenica 3 novembre. La decisione del prefetto La decisione del prefetto, come indicato in