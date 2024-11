Trasporti sindacati | venerdì sciopero nazionale di 24 ore bus e metro

Leggi tutto su Ildenaro.it

Roma, 2 nov. (askanews) –8 novembredi 24 ore del trasporto pubblico locale con prestazioni ridotte nelle fasce di garanzia e manifestazione a Roma, dalle 10.30, davanti al ministero deie delle Infrastrutture. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl Fna “per il rinnovo del ccnl, per la carenza di risorse, per la mancanza di politiche di programmazione, per la riforma del settore e per la salute e sicurezza sul lavoro”.