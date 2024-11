Monzatoday.it - Tragedia ai Corni di Canzo: morto un escursionista brianzolo

Era uscito per una escursione ma non ha più fatto ritorno a casa. I familiari, spaventati, hanno immediatamente lanciato l’allarme ma per l’uomo, un 82enne originario di Meda, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo senza vita è stato trovato dai soccorritori dopo ore di ricerche