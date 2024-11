Ilpescara.it - Tragedia a Villa Raspa di Spoltore: un uomo precipita dal balcone e perde la vita

Leggi tutto su Ilpescara.it

di, nei pressi di viale Europa, nella mattina di sabato 2 novembre, poco prima delle 7. Undi 49 annila, dopo essereto daldella sua abitazione, per cause in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118