Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-11-2024 ore 16:30

Leggi tutto su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità nella giornata di oggi sabato 2 novembre Sono in corso le celebrazioni per il giorno dell’Unità nazionale della giornata delle Forze Armate chiusa via dell’Ara massima di Ercole tra via del Circo Massimo e via dei Cerchi in direzione di quest’ultima fino alla 4 novembre inoltre il Circo Massimo rimane aperto al pubblico per poter visitare il Villaggio della Difesa e assistere ai vari eventi in programma sempre prudenza su via Cassia dove per lavori in fascia notturna dalle 21 alle 6 del mattino ti piaccio a tramite senso unico alternato tra via Leonessa e via Vibio Mariano il termine dei lavori è previsto per il 12 novembre e con il di novembre torna l’orario invernale per le zone alimitato notturne di San Lorenzo e Trastevere ZTL attive soltanto due notti a settimana venerdì e sabato dalle ...