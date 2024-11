Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-11-2024 ore 13:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità fino al 4 novembre al massimo sarà aperta al pubblico per poter visitare il Villaggio della Difesa e assistere a diversi eventi celebrativi sull’attività delle nostre forze dell’ordine per l’occasione chiusa in via dell’Ara massima di Ercole via del Circo Massimo e via dei Cerchi in occasione della commemorazione dei defunti fino al 3 novembre sono state attivate le linee bus cimiteriali e raddoppiate le corse per i cimiteri Capitolini per lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore fino al 3 novembre linea 235 814 viaggiano integralmente su bus disagi infine al trasporto ferroviario per l’investimento di una persona è sospesa la circolazione dei treni sulla lineaTivoli Sulmona daPrenestina e lunghezza In collaborazione con Luce Verde infomobilità