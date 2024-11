Liberoquotidiano.it - "Tornerei a letto con lui": un terremoto al Milan, chi è questa donna (e chi insidia)

A volte anche gli ex ritornano. È il caso di Carla Barber, la fu fidanzata di Alvaro Morata. Ora che il calciatore si è separato dalla moglie Alice Campello, ecco che la dottoressa specializzata in medicina estetica un pensierino ce lo farebbe. Nuovamente Lo ha detto lei stessa durante un podcast spagnolo nel quale il conduttore le ha chiesto chi avrebbe ucciso, chi avrebbe sposato e con chi sarebbe andata atra i suoi tre ex: l'influencer Diego Matamoros, Morata appunto e Carlos Rubí, medico e ultima relazione conosciuta di Carla. E la risposta non è tardata ad arrivare: "Ucciderei Diego Matamoros, sposerei Carlos Rubí e andrei acon Alvaro Morata". Una replica sorprendente se si considera che la loro relazione non è finita nel migliore dei modi.