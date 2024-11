Anteprima24.it - Terzo mandato, Iannone (FdI): “In Campania il Pd si spacca? Voterà secondo le indicazioni di De Luca o nazionali?”

Tempo di lettura: < 1 minuto"Va in scena l'ultimo atto di un partito che vive nell'ambiguità da tempo. Dopo il rinvio della commissione statuto dei giorni scorsi, oggi bisognerà scegliere: i consiglieri dovranno dire se sono con la Schlein o con De. Una resa dei conti sulla pelle dei campani che invece di essere amministrati sono ostaggio di un partito alle prese con una faida interna. Oggi la Regioneè l'emblema per il quale le poltrone sono più importanti di quasi 6 milioni di persone". Lo dichiara il Senatore di Fratelli d'Italia, Antonio, Commissario Regionale del Partito in.