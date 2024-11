Terza fascia ATA, chi non consegue la certificazione di alfabetizzazione digitale rimane in graduatoria per collaboratore scolastico

Leggi tutto su Orizzontescuola.it

Non decade dalle graduatorie l'aspirante diATA che, pur non avendo conseguito ladientro il 30 aprile 2025, è stato inserito a pieno titolo per il profilo di, l'unico a cui non viene richiesta la CIAD come requisito di accesso. L'articoloATA, chi nonladiinper