Superguidatv.it - Tale e Quale Show 2024, chi è il vincitore della settima puntata: la classifica aggiornata 1 novembre

(Superguidatv.it - sabato 2 novembre 2024) Ieri sera, venerdì 1, Carlo Conti è tornato in tv con ladi, trasmessa in prima serata su Rai1. Il conduttore durante questa edizione è affiancato dalla giuria composta da Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio. A trionfare durante la serata è Amelia Villano. Chi ha vinto ladi: Amelia Villano è ilNella, andata in onda il 1, lafinale è stata determinata combinando i voti dei giudici con le preferenze del pubblico. Gli spettatori hanno potuto votare tramite i canali social ufficiali del programma. Il podio di questa sera vede in testa quindi Amelia Villano seguita in seconda posizione da Thomas e in terza da Verdiana.