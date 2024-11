Riminitoday.it - Sulle tracce dell’Impero romano: in Romagna tante opportunità per gli amanti del turismo archeologico

Leggi tutto su Riminitoday.it

In occasione della XXVI edizione della Borsa Mediterranea del(BMTA), cominciata a Paestum (Salerno) il 31 ottobre scorso e in programma fino a domenica 3 novembre, Visitpromuove l’offerta archeologica e culturale del territorio: eventi, pacchetti e itinerari per una