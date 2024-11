Ilrestodelcarlino.it - Studiare insetti e farfalle, un’iniziativa riservata ai bambini

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Il progetto ‘Benessere In Comune’ aggiunge un altro tassello alla sua programmazione con il laboratorio dedicato a Maria Sibylla Merian (foto) e il popolo dell’erba in compagnia di Emanuela Bianchi. L’appuntamento gratuito, perche hanno dai 6 ai 10 anni, è in programma il 13 novembre alle 17 presso la biblioteca comunale di Mordano. Un modo davvero originale per rispolverare la straordinaria storia di Maria Sibylla Merian, una delle prime donne a concentrarsi sullo studio dell’entomologia. Artista, naturalista, scienziata e avventuriera, attratta in particolare dal mondo deglie delle, la donna sfidò le regole sociali del suo tempo per occuparsi di una materia non strettamente legata alla sfera familiare. Una storia avvincente di emancipazione e caparbietà, unita al desiderio di conoscere e indagare la natura.