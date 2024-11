Livornotoday.it - Stadio | "Suo figlio ha investito una donna, servono soldi e gioielli", finto poliziotto tenta di truffare due anziani

(Livornotoday.it - sabato 2 novembre 2024) Ha provato a mettere in scena unincidente spacciandosi perndo didue, ma per fortuna marito e moglie non ci sono cascati e hanno sporto denuncia ai carabinieri. L'episodio è accaduto nella mattinata di ieri, venerdì 1 novembre, in zona. Il