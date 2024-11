Tg24.sky.it - Sparatoria nella notte a Napoli: 19enne ucciso, ferito un amico. Un ragazzo in caserma

Si chiamava Santo Romano ildi 19 annia morte durante la scorsadopo essere stato raggiunto da un proiettile al petto nel corso di una, a San Sebastiano al Vesuvio, durante la quale è rimastoad un gomito un altro, ora ricoverato all'ospedale del Mare (da ciò che si apprende non sarebbe in pericolo di vita). Romano, che giocava come portieresquadra di calcio del Micri di Volla in provincia di(militante nel campionato di Eccellenza), è giunto ancora in vita all'Ospedale del Mare, dove però è deceduto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate. Undi 17 anni, del quartiere napoletano di Barra, è in queste ore sotto interrogatoriodei carabinieri di Torre del Greco. Potrebbe essere coinvolto nell'omicidio.