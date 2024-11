Agi.it - Sparatoria dopo una lite tra ragazzi, muore 19enne nel Napoletano

AGI - Era passata da 40 minuti circa la mezzanotte a San Sebastiano al Vesuvio nel, quando, in piazza Raffaele Capasso, uno sconosciuto ha esploso colpi d'arma da fuoco. Un proiettile ha colpito in pieno petto Santo Romano, unincensurato di Villa, morto pocol'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale del Mare a Napoli. Un altro ha ferito al gomito un, anche lui incensurato, portato in ospedale, ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio e della sezione operativa di Torre del Greco. Dai primi accertamenti, gli spari sono avvenuti al culmine di unatra gruppi di giovani. Non si esclude la presenza di minorenni. Sono in corso le indagini con l'ascolto delle testimonianze e l'acquisizione di eventuali immagini da impianti di video sorveglianza pubblica e privata.