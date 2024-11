Fanpage.it - Sondaggi politici, crolla il Pd mentre tutto il centrodestra cresce: Forza Italia è davanti al M5s

Il Partito democratico perde oltre mezzo punto in un mese, tutti i partiti della maggioranza guadagnano voti. Azione e Avs sono in calo, il Movimento 5 stelleleggermente ma resta dietro. Sono i risultati del nuovoo politico realizzato da Tecnè per l'agenzia Dire.