Ilpescara.it - Sicurezza, "Servizio notturno per la polizia locale, più agenti e un'indagine sulle bighe": ecco le richieste di Pettinari

Leggi tutto su Ilpescara.it

Laal centro delle due interrogazioni che i consiglieri comunali del movimento politicoper l’Abruzzo, Domenico, Caterina Artese e Massimilano di Pillo, hanno depositato per poi presentarle in consiglio comunale, ma non nella seduta del 4 novembre. Lo hanno