Linkiesta.it - Serve una visione comune per la transizione dell’Europa verso tecnologie di riscaldamento sostenibili

Leggi tutto su Linkiesta.it

(Linkiesta.it - sabato 2 novembre 2024) Che si tratti di finanziamenti, requisiti di ristrutturazione o mancanza di lavoratori qualificati: numerosi ostacoli stanno rallentando ladiecocompatibili come le pompe di calore. Il Centro per le politiche europee (Cep) chiede un piano d’azione europeo orientato al mercato. Il punto chiave è la riduzione dei costi. «Un prerequisito importante per il lancio sul mercato delle pompe di calore è la rimozione dei colli di bottiglia finanziari causati dagli elevati costi di investimento. Tuttavia, il finanziamento pubblico per la sostituzione dei sistemi dinon deve avvenire a scapito delle misure di ristrutturazione energeticamente efficienti», afferma l’economista del cep Andre Wolf, che ha analizzato gli argomenti nel dibattito sul