Livornotoday.it - Serie D, girone E: risultati e classifica

Leggi tutto su Livornotoday.it

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYAncora una vittoria per il Livorno, che nella nona giornata espugna per 1-4 il campo dell'Orvietana grazie alle reti di Calvosa, Capparella (doppietta) e Malva. Gli amaranto mantengono cinque punti di vantaggio sul Siena, che ha superato in rimonta