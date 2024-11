Sport.quotidiano.net - Serie C. Giana, scaccia la crisi. E Chiappella rilancia: "Stiamo crescendo»

GORGONZOLA (Milano) Un punto nelle ultime quattro partite, zona playout a braccetto con la Pergolettese. La, oggi a Gorgonzola alle ore 15, cerca la classica svolta contro l’Arzignano. "Abbiamo pagato piccoli errori che hanno vanificato le prestazioni, col Novara come col Caldiero. Dobbiamo andare oltre:salendo di tono e recuperando gli infortunati. Spingiamo forte in questa direzione", le parole dell’allenatore Andrea(nella foto). In settimana è stato ufficializzato un rinforzo a centrocampo: Marco Nichetti, l’anno scorso all’Alessandria, ex AlbinoLeffe. Il 27enne non è stato convocato, così come Trombetta, Marchesi e Muzio (ancora ai box) e Colombara (squalificato). Tornano invece Ferri e Pinto, mentre Stuckler aveva già recuperato per il match infrasettimanale. Serviranno (anche) i suoi gol per staccarsi dalla zona che scotta.