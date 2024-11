Lapresse.it - Serie A, oggi in campo Juventus e Milan: tutte le partite

Leggi tutto su Lapresse.it

Bologna-Lecce alle ore 15, Udinese-alle ore 18 e infine, alle 20.45, Monza-: sono queste ledell’undicesima diA che si giocano2 novembre.lesaranno visibile su Dazn: la sfida serale tra i brianzoli e i rossoneri , invece, sarà disponibile anche sulla piattaforma Sky. Il Bologna ospita il Lecce, la Juve cerca il rilancio Alle 15 apre i giochi il Bologna che ospita al Dall’Ara il Lecce. Dopo unadi risultati non positivi, entrambe le squadre sono reduci da importanti successi nel turno infrasettimanale contro Cagliari e Verona. Alle 18 tocca a Udinese econ la formazione di Thiago Motta che punta a fare bottino pieno per rilanciarsi in zona Champions. Alla vigilia della trasferta in Friuli, l’allenatore dei piemontesi ha confermato le assenze di Douglas Luiz e Nico Gonzalez.