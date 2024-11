Bubinoblog - SERIE A 2024/2025: LE PARTITE DELL’UNDICESIMA GIORNATA. CANALI, ORARI E TELECRONACA

(Bubinoblog - sabato 2 novembre 2024) Torna il grande calcio dellaA tutta da vivere minuti per minuto. Lo schema non cambia: ogni, dieci incontri di calcio da seguire tra DAZN e Sky. SABATO 2 NOVEMBREOre 15:00 Bologna-Lecce – in diretta su DAZN.di Gabriele Giustiniani ed Alessandro Budel. Ore 18:00 Udinese-Juventus – in diretta su DAZN.di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. Ore 20:45 Monza-Milan – In diretta su DAZN, su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e su NOW.di Ricky Buscaglia e Marco Parolo (DAZN).di Maurizio Compagnoni e Massimo Gobbi (Sky). DOMENICA 3 NOVEMBREOre 12:30 Napoli-Atalanta – in diretta su DAZN.di Riccardo Mancini e Dario Marcolin. Ore 15:00 Torino-Fiorentina – in diretta su DAZN.di Dario Mastroianni e Fabio Bazzani.