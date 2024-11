Genovatoday.it - Scontro auto-bus in pieno centro: quattro feriti

Leggi tutto su Genovatoday.it

È diportati in ospedale il bilancio delloavvenuto questa mattina (sabato 2 novembre) intra un bus e un'.È successo in via XX Settembre poco dopo le 10. Per tentare di evitare l'impatto con l', secondo le prime ricostruzioni, l'autista del bus