Leccotoday.it - Scivola sulla scala mentre va in chiesa: ferita un'anziana

Leggi tutto su Leccotoday.it

Una donna di 78 anni è stata soccorsa dopo essereta all'esterno del Santuario della Madonna del Sasso di Colle Brianza. Intorno a mezzogiorno la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per quanto avvenuto in via Manzoni, nella zona boschiva che