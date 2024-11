Anteprima24.it - Santo Romano, ucciso durante una sparatoria: giocava a calcio in Eccellenza

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSi chiamavail ragazzo di 19 anni ferito a mortela scorsa notte dopo essere stato raggiunto da un proiettile al petto nel corso di una, a San Sebastiano al Vesuvio,la quale è rimasto ferito ad un gomito un altro 19enne, ora ricoverato all’ospedale del Mare (da ciò che si apprende non sarebbe in pericolo di vita)., checome portiere nella squadra didel Micri di Volla in provincia di Napoli (militante nel campionato di), è giunto ancora in vita all’Ospedale del Mare, dove però è deceduto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate. Sui propri canali social la società napoletana ha espresso il suo cordoglio e vicinanza alla famiglia del 19enne: “Una notizia tragica, una notizia che ti scuote e ti travolge come se fossimo stati catapultati in un incubo.