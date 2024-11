Leggo.it - Santo Romano, come è morto: il piede pestato all'amico, la lite, i colpi di pistola. A sparare un 17enne fuggito in auto

Leggi tutto su Leggo.it

Non c'è spiegazione per la morte di un 19enne, tanto meno nel caso di, ucciso da un proiettile che lo hato al centro del petto dopo unascoppiata per futili