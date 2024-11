Perugiatoday.it - Sanità e terremoto del 2023, la Regione "incassa" garanzie dal Governo: soldi per il nuovo ospedale di Terni e per la ricostruzione

Leggi tutto su Perugiatoday.it

I ministri Abodi e Lollobrigida con la presidente Donatella Tesei, il ministro Giorgetti collegato da remoto. All'auditorium Santa Caterina di Foligno, l'evento per i due anni diMeloni. occasione per fare il punto sul fatto e per gettare i ponti per il futuro. Partendo ovviamente