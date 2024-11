Infobetting.com - Sampdoria-Brescia (domenica 03 novembre 2024 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

Leggi tutto su Infobetting.com

Ilha avuto un calendario non facile ma due punti in quattro partite, e un 2-5 al Rigamonti contro il Sassuolo, non possono bastare a Massimo Cellino. Questa con ladunque comincia ad essere una partita anche per Rolando Maran. Andrea Sottil invece sembra aver intrapreso la strada giusta, anche se mercoledì sera InfoBetting: Scommesse Sportive e