Lopinionista.it - Sala: “Giovedì Consiglio di Fondazione Fiera, poi vedrò Pazzali”

MILANO – “È una questione seria che va vista con grande attenzione e con grande completezza di informazioni che oggi ancora non abbiamo”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto, a margine della cerimonia al Famedio del Cimitero Monumentale, se Enrico, presidente auto sospeso della, si deve dimettere dopo l’indagine che lo vede indagato sui dossier illegali. “C’è ungenerale diprossimo alle 14:30 – ha aggiunto – È stato convocato dal vice presidente facente funzione che è rappresentante del Comune di Milano, Davide Corritore. Per cui che facciano questo, vediamo che quadro fanno, dopodichéverrà da me e cercheremo di capire quale è il bene per la. Io li lascio lavorare”. “Io non chiedo, voglio che facciano un accordo.