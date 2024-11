Inter-news.it - Sala annuncia: «Fatta la valutazione dell’Agenzia delle Entrate di San Siro!»

Il sindaco di Milano Giuseppehato che ladi Sanè stata. Il suo intervento ripreso da Calcio e Finanza. ANNUNCIO – Passi in avanti per San? Il sindaco di Milano Giuseppeconferma: «Laè arrivata. Ma non posso svelare la cifra, in questo momento gli uffici la stanno esaminando. Noi abbiamo fatto quello che le società ci hanno chiesto di fare, abbiamo promosso un tavolo che mi pare sia stato fruttuoso con la Soprintendenza e dato incarico formale all’Agenziaa inizio agosto. Ora noi non abbiamo altro da fare in questo momento. Se i club, attraverso formale manifestazione di interesse verso Sane le aree, si fanno avanti allora continueremo a lavorare».