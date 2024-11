Napolitoday.it - Ritrovato San Ciro, scomparso dall'edicola del Vomero

Leggi tutto su Napolitoday.it

I carabinieri del Nucleo Operativo e della stazioneArenella hanno denunciato un 54enne di Soccavo per il furto della statua raffigurante San, custodita in un’votiva in Via Massimo Stanzione ale trafugata la scorsa settimana, nella notte tra il 25 e il 26 ottobre.I