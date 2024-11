Risparmio, gli italiani mettono in cassaforte altri 271 miliardi di euro

Leggi tutto su Ildenaro.it

I salvadanai deglivalgono complessivamente 5.732di: il dato si riferisce al primo trimestre del 2024 ed è in aumento di 271(più 5 per cento) rispetto all’anno precedente e di oltre 1.000(più 22 per cento) se confrontato con fine 2019. Se in 12 mesi i risparmiatori accumulano in media circa 22,5al mese, a partire dall’era pre-covid la capacità dimensile si attesta attorno ai 20. Vuol dire che l’inflazione e la corsa dei prezzi non hanno intaccato la capacità di accumulo da parte delle famiglie del nostro Paese, confermando una tendenza cristallizzata ormai da decenni. Sui conti correnti sono parcheggiati 1.120