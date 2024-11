Ilrestodelcarlino.it - Rinascimento in note. Bimbi spettatori

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Nella musica del, gli elementi della natura diventavano protagonisti sonori: pensiamo al cinguettio degli uccelli o allo scrosciare argentino dei ruscelli. E sarà proprio questo il filo conduttore de ’Il grillo è un buon cantore’, il nuovo appuntamento che il Festival musicale Estense ’Grandezze & Meraviglie’ propone ai bambini fino ai 12 anni, accompagnati dai loro genitori. Domattina alle 10.30, presso le scuole Cittadella, il Fonte Armonica Ensemble accompagnerà i ragazzi in un viaggio musicale (di 40 minuti) fra queste divertenti ‘assonanze’ e allegorie, trasformando l’ascolto in un gioco. Come gli altri concerti della rassegna, anche questo è un percorso di scoperta dove la musica diventa uno strumento per esplorare e conoscere, avvicinando i ragazzi alla musica antica.