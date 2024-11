Padovaoggi.it - Ricordati tutti i caduti della Polizia di Stato

In occasionegiornata di ricordo dei defunti, questa mattina sabato 2 novembre, alle 9:15, in piazzetta Palatucci davanti all’ingressoQuestura di Padova, si è tenuta la cerimonia in onore deidi. Alla presenza del questoreProvincia di Padova Marco