Ilpescara.it - Richiamo sugli affidamenti diretti, Pd: "Il sindaco Masci chiarisca in consiglio"

Leggi tutto su Ilpescara.it

“Ilintervenga già lunedì mattina incomunale per chiarire. É il secondo rilievo che arriva in meno di un anno: non possiamo dimenticare la nota dell’Anac di circa un anno fa. Il regolamento delcomunale gli consente di intervenire in aula all’inizio della seduta