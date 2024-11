Bresciatoday.it - Renate-Lumezzane 1-2. Rossoblù di nuovo alla vittoria: gol e highlights

Leggi tutto su Bresciatoday.it

Ildi Arnaldo Franzini conquista una preziosacontro il, imponendosi per 2-1 in trasferta a Meda. I, schierati con il classico 4-3-3, hanno dominato buona parte del match, dimostrando qualità e carattere. Con questi tre punti, ilsi conferma in